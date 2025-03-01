بنك ناصر الاجتماعى يفتح فروعه اليوم لصرف معاشات شهر مارس 2025

القاهرة - سامية سيد - يفتتح بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة البنك فروعة المختلفة فى كافة أنحاء الجمهورية غدا السبت الموافق الأول من مارس 2025، وذلك بناء على قرار الوزيرة بهدف تسهيل عملية صرف معاشات شهر مارس للعملاء، وتيسير حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية بسهولة.

وكانت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس بنك ناصر الاجتماعى قد أكدت أنه فى إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، فأن البنك يولى اهتمامًا كبيرًا بهم من خلال التوسع فى منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم، خاصة أن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2 مليون عميل لافتة إلى أن صرف المعاشات سيكون متاحا من خلال فروع البنك المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية، والتى يبلغ عددها 98 فرعا، هذا بجانب بطاقات الصراف الآلى "ATM"سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو عن طريق منظومة 123 التى تتيح الصرف ببطاقة بنك ناصر الاجتماعى من خلال ماكينات البنوك الأخرى أو من خلال فروع شركة فورى.