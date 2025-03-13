شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات على هامش إطلاق تقرير منصة "نوفى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات على هامش إطلاق تقرير المتابعة الثاني لمنصة "نوفى".

ثمن مدبولي، جهود شركاء التنمية في دعم مسيرة التنمية المستدامة وأجندة العمل المناخي في مصر.



قال رئيس مجلس الوزراء خلال فعالية إطلاق تقرير المتابعة الثاني لبرنامج "نوفى"، إن التغييرات المناخية تمثل تهديدا عالميا وآثارها عميقة وممتدة تهدد ملايين البشر خاصة الفئات الأكثر احتياجا، داعيًا الى تعظيم الاستثمارات الدولية المستدامة ومشاركة القطاع الخاص في العمل المناخى.

أشار مدبولي الى أهمية تعزيز العمل لحماية الأرواح وسبل العيش من خلال تنمية الوعي الجماعى المشترك.