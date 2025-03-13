شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة شقة الفنان وائل نور.. شروط الحصول على مسكن الزوجية بعد وفاة الزوج والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت محكمة مستأنف مدينة نصر حكما بإلزام أرملة الفنان الراحل وائل نور، بتسليم الشقة محل النزاع للفنانة أميرة العايدي، ورفضت الاستئنافين المقدمين في القضية، مع إلزام المستأنفة بالمصاريف الجنائية.

وخلال السطور التالية نتعرف على الشروط اللازمة للحصول على مسكن الزوجية بعد وفاة الزوج، ومن له الحق فى الاقامة مع الأطفال في مسكن الزوجية حال وفاة الزوج.

- بوفاة الزوج انتهت رابطة الزوجية وأصبحت الزوجة فى العدة الشرعية وأصبحت هى الحاضنة لأولادها قانوناً ما لم تسقط حضانتها لأى سبب من مسقطات الحضانة .

- للزوجة أو المطلقة طوال فترة حضانتها لأطفالها الحق في التمكين من مسكن الحضانة أيا من كان مالكه بالإجراءات المعتادة للتمكين.

- للزوجة الحق في -المنقولات-باستثناء متعلقات الزوج ومقتنياته الشخصية ويتم تقسيمها على الورثة ثم ترث هي فيه نصيبها المقرر.

- مؤخر الصداق دين مؤجل على الزوج لزوجته يحل لأقرب الأجلين الطلاق أو موت أحد الزوجين.

- النفقة بأنواعها للأرملة وأطفالها إذا كان لا مال لها فتجب على أهل زوجها.

- إذا كان للأرملة أولاد تحت وصاية أحد عصبتهم لها طلب الحق فى الحفاظ على أموال أولادها.

- إذا رأت أي اهمال أو تلاعب في إدارة أموال أولادها أن تتقدم ببلاغ للنيابة الحسبية.

إجراءات التمكين من مسكن الزوجية

-ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحضانة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، والأصل أنه بوفاة الزوج انتهت رابطة الزوجية وأصبحت الزوجة فى العدة الشرعية، وأصبحت هى الحاضنة لأولادها قانوناً.

-للحاضنة أن تلجأ للإجراءات التالية إذا عارضها أي من أهل الزوج المتوفي علي التمكين من مسكن الزوجية، تحرير محضر إدارى بواقعة الطرد من مسكن الحضانة بدائرة قسم الشرطة الواقع به محل الشقة.

-الخطوة التالية إرسال المحضر إلى النيابة العامة للتصرف فيه.

-طلب إجراء معاينة لمسكن الزوجية وسؤال الجيران عما إذا تم زواج الشاكية بهذا المكان من عدمه.

-تتطلب الإجراءات تحريات من قسم الشرطة التابع له مسكن الزوجية.

-يصدر قرار من المحامي العام بالتمكين من مسكن الزوجية بالمشاركة إذا كانت العلاقة الزوجية مستمرة أو منفردة إذا كانت مطلقة.

-إرسال قرار التمكين إلى المحامي العام لنيابات الأسرة لإرساله إلى محضري الأسرة التابع لهم مسكن الزوجية لإعلان الخصوم بقرار التمكين، ورسال قرار التمكين إلى وحدة تنفيذ الأحكام المدنية التابع لها محل مسكن الزوجية وعمل توكيل بالتنفيذ من قبل الشاكية أو وكيل عن الشاكية.

-يتم تحديد ميعاد للتنفيذ، وإذا وجدت شقة الزوجية مغلقة يتم التأجيل مرة أخرى، وتقديم طلب الحصول على تأشيرة من قاضي التنفيذ بالكسر ويتم التنفيذ مع الكسر وعمل محضر بذلك.