هيئة الرعاية الصحية تطلق احتفالية يوم الطبيب المصرى 2025

تطلق الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اليوم، فعاليات المؤتمر الذي تنظمه الهيئة بالتزامن مع الاحتفال بـ يوم الطبيب المصري 2025، تحت شعار «صحة رقمية لمستقبل أفضل».

ينعقد المؤتمر بحضور كل من الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور أسامة عبد الحي، نقيب عام الأطباء، بالإضافة إلى رؤساء هيئات الصحة، وشركاء النجاح من القطاعين الخاص والمدني.

وأوضح بيان الهيئة أن الكلمات الافتتاحية للمؤتمر سيلقيها كل من الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إلى جانب الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور أسامة عبد الحي، نقيب عام الأطباء.

وأشار البيان إلى أن فعاليات المؤتمر ستنطلق بندوة علمية تناقش تحليل الفعالية الاقتصادية لإحدى العلاجات المتخصصة لعلاج مرضى القلب في مصر، والتي ستقدمها الدكتورة جيهان السيسي، أستاذ مساعد اقتصاديات الصحة بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية بالقاهرة.

كما يتضمن المؤتمر جلسة حول الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وتقديمها في مصر، بمشاركة الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتورة سحر عزالعرب، مستشار بمنظمة الصحة العالمية، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالين الطبي والتكنولوجي، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص.

وسيخصص المؤتمر جلسة خاصة لاستعراض قصص نجاح في القطاع الصحي، كما ستشهد فعالياته تكريم رموز وقادة الرعاية الصحية، إضافة إلى الأطباء الأكثر تميزًا خلال احتفالية يوم الطبيب المصري 2025، ومن المقرر أن تختتم فعاليات المؤتمر بعقد مؤتمر صحفي لمناقشة أبرز المخرجات والتوصيات.