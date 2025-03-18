شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العاملين بالبترول يتوجه إلى موقع حادث مطروح لمتابعة حالة المصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للعاملين بالبترول، توجه عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول إلى موقع حادث اصطدام أتوبيس مع شاحنة، على طريق البترول الطريق الدولي الساحلي الإسكندرية – مطروح، والذى أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين، كما سيتوجه النقيب إلى مستشفي رأس الحكمة الواقعة في محافظة مطروح للاطمئنان على حالة المصابين.

وكان قد لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرين، من العاملين بإحدى شركات البترول، بإصابات متنوعة، إثر حادث اصطدام أتوبيس مع شاحنة، على طريق البترول الطريق الدولي الساحلي الإسكندرية – مطروح، وتم نقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية العاجلة لمصابي حادث اصطدام أتوبيس يحمل عمال تابع لإحدى شركات البترول مع شاحنة بطريق البترول على بعد 70 كم جنوب الطريق الدولى الساحلى مطروح –اسكندرية، وأسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 11 آخرين ،موجها تعازيه لأهالي المتوفين بالحادث وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين

وأشار مدير مرفق إسعاف مطروح أنه تم تلقى بلاغ بغرفة عمليات الإسعاف في الساعة 7:42 صباحا إصطدام أتوبيس بشاحنة وعلى الفور تم الدفع بعدد 7 سيارات إسعاف ،وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس الحكمة المركزى، موضحاً أن مكان الحادث يبعد حوالي 70 كيلو من مدخل الساحل بعمق الصحراء.