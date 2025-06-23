شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريم تهدف لتحسين معيشة القرى والان مع تفاصيل الخبر

تحدث الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، عن مبادرة "المسئولية المجتمعية والسكن الكريم"، قائلا:" المبادرة تعبر عن الشراكة الاستراتيجية بين مثلث الدولة المصرية سواء الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى".

وأضاف خالد قاسم خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن المبادرة تغطى 1477 قرية فى 20 محافظة، بحوالى 80 ألف منزل يعيش به عشرات الآلاف من الأهالى، والهدف من هذه المبادرة النظر إلى الأسر وأن يكون هناك سكن كريم آمن لكل أسر الريف المصرى وقرى حياة كريمة.

ولفت خالد قاسم إلى أنه سيتم حكومة عملية التنفيذ على الأرض، والعمل على التمكين الاجتماعى والاقتصادى للأهالى، موضحا أن جميع جهات الدولة تشارك فى هذه المبادرة والتنفيذ على الأرض، وتم تحديد الـ 80 ألف منزل فى كل قرية وحاليا ندخل فى مرحلة التمويل والتنفيذ.



