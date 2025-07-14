شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: انخفاض معدل الإنجاب الكلي لـ2.41 لعام 2024 مقارنة بـ2.85 عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة أن القضية السكانية على رأس اهتمامات الدولة وتابع العالم يرتفع عدد سكانه 8.8 مليار نسمة.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للسكان، أن مصر رقم 13 فى العالم والثالثة أفريقيا والأولى عربيا في عدد السكان.

وأوضح وزير الصحة والسكان أن مصر بها تراجع في عدد السكان سنويا مضيفا أن الدولة ستصل بمعدل الانجاب الكلى إلى 2.4 طفل.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن التقدم غير المسبوق الذي أحرزته مصر في معدل الإنجاب الكلي كان أكثر من المتوقع في تلك الفترة، حيث انخفض معدل الإنجاب الكلي لـ 2.41 لعام 2024 مقارنة بـ 2.85 عام 2021، مشيرًا إلى أن الخطة العاجلة تأتي لتسريع تحقيق هدف خفض معدل الإنجاب إلى 2.1 بحلول عام 2027 بدلاً من عام 2030.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن النتائج التي يتم تحقيقها في الملف السكاني مبنية على جهد وعمل كبير وبمشاركة الجهات المختلفة، مشيرا إلى أن ملف السكان والتنمية البشرية وجهان لعملة واحدة حيث يؤثر كل منهما في الآخر فلا يمكن تحقيق تنمية بشرية حقيقية في تحسين نوعية حياة الناس دون مراعاة التغيرات السكانية، فضلاً عن الربط المهم بين النمو السكاني والتقدم السكاني.