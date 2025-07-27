شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالكهرباء: 40 ميجاوات قدرة المولدات لإعادة التيار للجيزة من إجمالى 140 - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن إجمالى قدرة ماكينات الديزل "المولدات الاحتياطية" التى سيتم الاستعانة بها من شركات توزيع الكهرباء لإعادة التيار الكهربائى لمناطق الجيزة والهرم وفيصل وساقية مكى تبلغ حوالى 40 ميجا وات، كاشفا أن إجمالى الاحمال المفصولة بسبب خروج محطة محولات جزيرة الذهب 140 ميجا وات.

أوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الـ40 ميجاوات قدرة المولدات الكهربائية سيتم الاستعانة بها لتشغيل محطات مياه الشرب والمرافق العامة بالجيزة لحين الانتهاء من إصلاح العطل الذى نشب بمحطة محولات جزيرة الذهب التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء منذ الساعة 11 مساء أمس وحتى الآن.

وقال المصدر إنه من الصعب إعادة التيار الكهربائى للقطاع المنزلى قبل انتهاء أعمال الإصلاح بمحطة جزيرة الذهب، موضحا أن شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء دفعت بـ20 ماكينة ديزل بقدرة 4 ميجاوات، وكذلك شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وشركة القناة لتوزيع الكهرباء.

وكان المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أصدر تعليمات عاجلة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس طارق عبد الشافى بالدفع بمولدات احتياطية لإعادة التيار الكهربائى للجيزة بعد انقطاع استمر 19 ساعة.