“الآن” أحدث جميع تردد قنوات ابو ظبي HD Abu Dhabi 2019 الرياضية كاملة مباشر علي النايل...

“الآن” أحدث تردد قنوات ابو ظبي الرياضية كاملة مباشر ، الان نقدم لكم أحدث ترددات قنوات أبو ظبي كاملة المفتوحة والمشفرة مباشر على النايل سات والعرب سات والهوت بيرد، قنوات أبوظبي الرياضية أبوظبي الرياضية Abu Dhabi Sports HD، باقة قنوات #أبوظبي_الرياضية كاملة دليل شامل لكل ترددات قنوات ابو ظبى الإماراتية، والتى تبث على اكثر من قمر صناعى تردد ابو ظبي الرياضية.

قنوات ابو ظبي 2019

شبكة قنوات أبوظبي تعتبر واحدة من أفضل القنوات التي تهتم بالرياضة والتي يقوم مشجعي ومتابعي كرة القدم والرياضات المختلفة بمتابعتها، وتبث شبكة قنوات أبوظبي من الإمارات العربية المتحدة وتنقسم شبكة قنوات أبو ظبي إلى باقتين، كل باقة منهما لها مميزاتها، الباقتين عبارة عن:

الباقة الأولى هي مجموعة القنوات المفتوحة وهي (أبوظبي الرياضية 1 , أبوظبي الرياضية 2 , أبوظبي الرياضية اكسترا) والباقة الأخرى هي باقة القنوات المشفرة (أبوظبي الرياضية HD 8 , HD 7 , HD6 , HD 5 .HD4 , ) والقنوات المشفرة لا يتم استقبالها من خلال أجهزة أبوظبي الرياضية والتي تدعم تقنية الإتش دي ولن يمكن تشغيل القنوات إلا عبر الاشتراك الرسمي في القناة من خلال تلك الأجهزة، والقنوات المشفرة هي قنوات تابعة لباقة قنوات او اس ان OSN.

قناة أبوظبي

القناة التلفزيونية الترفيهية المجانية الرئيسية التابعة لأبوظبي للإعلام. وهي واحدة من أكثر القنوات شعبية في العالم العربي، تنتج وتبث مجموعة واسعة من البرامج، بما فيها برامج حوارية وبرامج ألعاب ومسلسلات درامية ومدبلجة ونشرات إخبارية وآخر الموضوعات، لجمهور يشمل جميع أفراد العائلة في أنحاء العالم العربي.

الألعاب الرياضية التي تعرضها قناة ابو ظبي الرياضية 2019

شبكة قنوات أبو ظبي استطاعت الحصول حقوق البث بخاصة بكلاً من كأس ملك اسبانيا وكأس إيطاليا، وقد سبق لقنوات أبوظبي أن نقلت منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج 3 مواسم متتالية ونالت أشاده كبيرة من جميع عشاق ومتابعي كرة القدم في كل مكان في دولة الإمارات أو على مستوى العالم أيضًا سواء في الشرق الأوسط أو الدول العربية.

وقنوات أبو ظبي تبث العديد من بطولات كرة القدم العالمية والمحلية وكذلك المباريات العربية ومن أهم المباريات التي تم إذاعتها: بطولة الدوري الإماراتي وهو دوري الخليج العربي وتصفيات كأس العالم 2018 القادمة في روسيا بالإضافة إلى كثير من البطولات الدولية الودية والمباريات الودية للأندية والمنتخبات كما تعمل القناة على عرض بعض بطولات المصارعة الحرة WWE وغيرها من الألعاب الرياضية.

تحديث تردد قنوات ابوظبى كاملة 2018 على كل الأقمار الصناعية

تردد قناة أبوظبي على عدد كبير من الأقمار الصناعية ويمكن متابعتها من خلالها وضبط جهاز الاستقبال عليها: القمر الاصطناعي التردد معامل الخطأ معدل الترميز تضمين التردد المنطقة Badr 6 (26⁰ East) 11804 Horizontal 27500 Msps 3/4 DVBS QPSK MENA Region Nilesat (7⁰ West) 11938 Vertical 27500 Msps 3/4 DVBS QPSK MENA Region Optus D2 (152⁰ East) 12734 Vertical 22500 Msps 3/4 DVBS QPSK Australia & New Zealand Eurobird 1 (28.5⁰ East) – B Sky B 11623 Horizontal 27500 Msps 2/3 DVBS QPSK Europe Arabsat 5C (20⁰ East) 3934 Left 27500 Msps 7/8 DVBS QPSK Africa, Middle East and Europe Hispasat 1C (30⁰West) 12132 Horizontal 27500 Msps 3/4 DVBS QPSK South America*, Central America** Gakaxy (97⁰ West) 12146 Vertical 22000 Msps 3/4 DVBS QPSK North America Asiasat 5 (100.5⁰ East) 3820 Vertical 27500 Msps 3/4 DVBS QPSK Asia, Middle Wast and Australia Dish Network Cable Cable Cable Cable America

تردد قناة أبوظبي HD القمر الاصطناعي التردد معامل الخطأ معدل الترميز تضمين التردد المنطقة Eutelsat AB7 (7⁰ West) 12467,31 Horizontal 27500 Msps 2/3 DVBS2 8PSK MENA Region YahSat (52.5⁰ East) 12091 Vertical 27500 Msps 8/9 DVBS2 QPSK MENA Region Hotbird 8 (13⁰ East) 12476 Horizontal 29900 Msps 3/4 DVBS2 8PSK America, MENA Region, Europe

تعرف على قنوات ابو ظبي المفتوحة

تضم شبكة قنوات أبو ظبي، تردد قناة ابوظبي الرياضية المفتوحة العديد من القنوات المفتوحة على الكثير من الاقمار الصناعية حيث هناك قناة أبوظبي الإمارات وقناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي، بخلاف القنوات الرياضيه والتى وسوف نتعرف سويًا الآن من خلال موقعنا على تردد كل قناه منهم على حده.

ترددات شبكة قنوات ابو ظبي 2018

نعرض لكم من خلال موقعنا ترددات لكافة قنوات ابوظبي الجديدة 2018 ، على كافة الاقمار الصناعية حيث نوفر اليكم ترددات شبكة قنوات ابو ظبي علي النايل سات و ترددات شبكة قنوات ابو ظبي علي الهوت بيرد 6 و ترددات شبكة قنوات أبو ظبي علي بدر 6 ونتابع معكم تردد قناة ابو ظبي الرياضية الاولى و الثانية و الثالثة،تردد قنوات ابوظبي الرياضية.

تردد قناة ابوظبي الرياضية

القناة تردد القناة القمر الصناعي القطبية الترميز ابوظبي الرياضية HD1 12467 نايل سات H 27500 ابوظبي الرياضية HD2 12467 نايل سات H 27500 ابوظبي الرياضية 12226 نايل سات H 27500 ابوظبي الرياضية 12226 نايل سات H 27500

القناة التردد نظام البث ابو ظبي سبورت sd 12226 v 27500 مجاني ابو ظبي سبورت sd2 12226 v 27500 مجاني ابو ظبي سبورت hd 12467 h 27500 مجاني ابو ظبي سبورت hd2 12467 h 27500 مجاني

تردد قنوات ابو ظبى كامله 2018

اسم القناة / القمر التردد والاستقطاب معدل تصحيح الخطأ قناة أبوظبي الإمارات عبر النايل سات 11938 عمودي (V) 3/4 ترددات قنوات ابو ظبي الجديدة على النايل سات 12226 أفقي 3/4 ترددات قنوات ابو ظبي الجديدة على العرب سات 11804 أفقي 3/4 أبو ظبي الامارات على النايل سات 11823 عمودي 3/4 أبو ظبي الامارات على العرب سات 11804 أفقي 3/4 أبو ظبي الأولى +1 على بدر(عربسات) 11804 أفقي 3/4 أبو ظبي الرياضية على النايل سات 12226 أفقي 3/4 أبو ظبي الرياضية على بدر(عربسات) 11804 أفقي 3/4 أبوظبي الرياضية 2 على النايل سات 12226 أفقي 3/4 أبوظبي الرياضية 2 على بدر(عربسات) 11804 أفقي 3/4 أبو ظبي الرياضية 3 على بدر(عربسات) 11804 أفقي 3/4 ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي على بدر(عربسات) 11804 أفقي 3/4 ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي على النايل سات 12226 أفقي 3/4

نتمنى لكم أسعد الأوقات ومشاهدة طيبة، ونسعد بتواصلكم معنا عبر التعليقات في حال كان هناك أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بتردد قناة أبو ظبي.