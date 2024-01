شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: تصريحات قادة الاحتلال اعترافات رسمية بمخطط التهجير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، التصريحات والمواقف التحريضية العنصرية التي يواصل مسؤولو المحتل الإسرائيلي إطلاقها بشأن تعميق حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وتجويعه وتعطيشه وتهجيره خارج أرض وطنه.

وأشارت في بيان مساء الاثنين، إلى ما صدر عن الثلاثي الاستعماري العنصري نتنياهو وسموتريتش وبن غفير، إذ تفاخر نتنياهو بأنه سيمنع الفلسطينيين من العودة إلى شمال غزة، في حين ادعى سموتريتش أن تحقيق الأمن في قطاع غزة يجري من خلال بناء مستعمرات كما هو الحال في الضفة.

كما طالب الفاشي بن غفير بتهجير سكان قطاع غزة وعودة المستعمرين إليه، في سباق إسرائيلي رسمي عام، على المزيد من التطرف في قتل الشعب الفلسطيني وتهجيره، والتفاخر بذلك على سمع وبصر المجتمع الدولي.

الأهداف الحقيقية للاحتلال

وأضافت الخارجية الفلسطينية، أن هذه التصريحات تثبت ما حذرت منه الوزارة مرارًا وتكرارًا بشأن الأهداف الحقيقية لحرب الاحتلال على قطاع غزة وأبعادها الاستراتيجية، التي تتلخص في التخلص بأي شكل من الأشكال من سكان القطاع وتفريغه بالكامل منهم.

وأشارت إلى أن هذا يفسر حرص أركان اليمين الإسرائيلي على إطالة أمد الحرب وتصعيد مجازر القتل الجماعية، والعمل على خنق الفلسطينيين وإحكام الطوق عليهم، لتسهيل جريمة تهجيرهم إلى الخارج.

نسخ مخطط التهجير

وجددت الوزارة تحذيرها، من إقدام المحتل على نسخ هذا المخطط في الضفة الغربية المحتلة، إذا ما نجح بتنفيذه في قطاع غزة.

وطالبت في بيانها، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالتعامل بمنتهى الجدية مع هذه المواقف والتصريحات العنصرية المتطرفة، وما ينتج عنها من إرهاب وإبادة جماعية وقمع وتنكيل بحق الشعب الفلسطيني، ما يتطلب وقبل كل شيء قرارًا أمميًا بوقف الحرب فورا.

الإخلاء الطوعي لسكان غزة

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنها تتابع باهتمام كبير ما أورده الإعلام العبري بشأن تولي توني بلير رئاسة فريق للعمل على الإخلاء الطوعي للمواطنين من قطاع غزة، وإجراء لقاءات ومشاورات مع عدد من الدول لفحص موقفها بشأن استقبال لاجئين فلسطينيين.

#جنوب_أفريقيا بدأت إجراءات رفع دعوى في المحكمة تتهم فيها دولة الاحتلال بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بعدوانها على قطاع #غزة#اليوم



للمزيد: https://t.co/Qv5Im2tFIM pic.twitter.com/ki2Rhnu3kh — صحيفة اليوم (@alyaum) December 29, 2023

وأكدت في بيانها، أنها ستواصل متابعتها لهذه القضية الخطيرة بالشراكة مع الدول العربية والإسلامية والصديقة، لمجابهتها على المستويات الشعبية والحزبية والرسمية كافة، وعلى مستوى المحاكم الوطنية في الدول.

وأضافت أن هذه الأنباء التي لقيت ترحيبًا كبيرًا من الوزير الإسرائيلي الفاشي إيتمار بن غفير وغيره من المتطرفين، تأمل ألا يتورط فيها توني بلير، التي تندرج في إطار مخططات الحكومة الإسرائيلية لتعميق الإبادة الجماعية والتهجير القسري في صفوف الفلسطينيين.

وشددت الوزارة على أن هذا العمل إن صحت وصدقت الأخبار، معادٍ للشعب الفلسطيني وحقوقه في أرض وطنه، وانتهاك صارخ للقانون الدولي، ومعاد للإنسانية، ويحاسب من يقوم به أو يشارك فيه.