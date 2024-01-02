الخليج اليوم .. شركات العمرة في السعودية تنتقل إلى منصة ضامن.. إليك التفاصيل

الرياض - كتب موسى القحطاني -

شرعت شركات العمرة السعودية الانتقال إلى وزارة السياحة، عبر منصة ضامن، وذلك مع بداية العام الميلادي الجديد، في إطار الفترة التجريبية الممتدة إلى 1 /4/ 2024، من أجل إتمام الصفقات والتعاملات المالية، عبر عدة شركات محددة، فيما يصبح الانتقال النهائي في تاريخ 1 /7/ 2024، لشركات العمرة كافة إلى السياحة.

من جهته، قال عضو اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة والزيارة سابقاً، الباحث في قطاع العمرة والسياحة، سعيد باحشوان: نحو 10 شركات عمرة ستنتقل تقريباً في الرابع عشر من الشهر الجاري، إذ ستصدر التأشيرات عبر منصة ضامن التابعة لوزارة السياحة، استعداداً لتحول جميع شركات العمرة إلى الوزارة.

وأضاف في سياق حديثه إلى "العربية.نت": تلك الشركات ستخوض تجربة الانتقال إلى وزارة السياحة لمدة 4 أشهر، فيما ستجود خدماتها المقدمة للزوار والمعتمرين على غرار السكن، والنقل، وزيارة المدن والمناطق السياحية في السعودية.

وأبان أنه بعدئذ سيكون هناك تقييم لتجربة النقل التدريجي لشركات العمرة إلى وزارة السياحة مطلع العام المقبل، بعد موافقة الجهات الحكومية لذلك، وسيتم العمل في منصة "ضامن"، كما هو عليه من خلال منصة "نسك".

منصة "نسك"

وأضاف تعد "منصة نسك" حالياً المسوق للحج والعمرة بإشراف وزارة السياحة السعودية ووزارة الحج والعمرة، حيث يمكن من خلالها حجز باقات العمرة واستعراض البرامج ومقدمي الخدمات ومنصات التسويق وكل ما يخص رحلة ضيف الرحمن.

وأوضح أن هناك قرابة 290 شركة ومؤسسة عمرة تقدم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم بعد أداء مناسك العمرة والزيارة بكل يسر وسهولة، وسوف تشهد مكة المكرمة والمدينة المنورة تزايداً ملحوظا في الأيام القادمة إلى نهاية الموسم، وذلك بسبب سهولة الإجراءات التي تقدمها وزارة الحج والعمرة ووزارة السياحة لضيوف الرحمن.