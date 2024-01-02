شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام لبناني: دوى انفجار فى منطقة الشياح المشرفية بالضاحية الجنوبية فى بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفات قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن وسائل إعلام لبنانية قالت إن هناك دوى انفجار في منطقة الشياح المشرفية بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وأكد مراسل القناة أن هناك تضاربا في الأنباء حول أسباب سماع دوي الانفجار بالضاحية الجنوبية للعاصمة للبنانية بيروت.

ويواصل العدو الإسرائيلى اعتداءاته على مناطق جنوب لبنان، حيث استهدف أطراف بلدة عيتا الشعب الحدوديّة برشقاتٍ نارية.

وكانت القوات الإسرائيلية استهدفت أطراف بلدة عيتا الشعب جنوبا، وقصف مدفعى متقطع من داخل الاراضى الفلسطينية المحتلة.