شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السوري: إسقاط 9 طائرات مسيرة للإرهابيين فى أرياف حلب وإدلب وحماة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وزارة الدفاع السورية بأن وحدات من القوات المسلحة أسقطت، اليوم الثلاثاء، تسع طائرات مسيرة للإرهابيين في أرياف حلب وإدلب وحماة.

وأضافت وزارة الدفاع - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - أن وحدات من القوات المسلحة تمكنت من إسقاط وتدمير تسع طائرات مسيرة تابعة للتنظيمات الإرهابية، والتي كانت معدة لاستهداف المدنيين ونقاط الجيش في أرياف حلب وإدلب وحماة.