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الجيش السوري: إسقاط 9 طائرات مسيرة للإرهابيين فى أرياف حلب وإدلب وحماة

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القاهرة - سامية سيد - أفادت وزارة الدفاع السورية بأن وحدات من القوات المسلحة أسقطت، اليوم الثلاثاء، تسع طائرات مسيرة للإرهابيين في أرياف حلب وإدلب وحماة.

وأضافت وزارة الدفاع - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - أن وحدات من القوات المسلحة تمكنت من إسقاط وتدمير تسع طائرات مسيرة تابعة للتنظيمات الإرهابية، والتي كانت معدة لاستهداف المدنيين ونقاط الجيش في أرياف حلب وإدلب وحماة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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