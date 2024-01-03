شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطيني: إطلاق النار قرب حاجز حوارة استهدف مركبة للاحتلال الإسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن وسائل إعلام فلسطينية قالت، إن هناك إطلاق النار قرب حاجز حوارة استهدف مركبة للاحتلال الإسرائيلي .

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين.