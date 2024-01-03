شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله اللبناني يعلن استهدافه مجموعة من الجنود الإسرائيليين قرب موقع المرج جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها أن حزب الله اللبناني يعلن استهدافه مجموعة من الجنود الإسرائيليين قرب موقع المرج جنوب لبنان بعد مقتل صالح العاروري.

وكانت حركة حماس الفلسطينية، أكدت اغتيال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، كما استشهد قياديين اثنين من كتائب القسام "الجناح العسكرى لحركة حماس.

فيما أكدت وكالة "الرأي" الفلسطينية في غزة، الثلاثاء، استشهاد نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري بقصف مكتبه في الضاحية الجنوبية لبيروت.