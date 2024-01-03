شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة إيرانية: اغتيال العارورى نتيجة عجز إسرائيل ويزيد دافع المقاومة لقتالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة أنباء إيرنا الإيرانية، أن مقتل القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس صالح العاروري في غارة بطائرة مسيرة إسرائيل ستزيد دافع المقاومة لقتال إسرائيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني "دماء الشهيد ستشعل بلا شك طفرة جذوة المقاومة ودافعها لقتال المحتلين الصهاينة، ليس في فلسطين فحسب، وإنما في المنطقة أيضا وبين جميع الباحثين عن الحرية في العالم".

كما ندد كنعاني بانتهاك "النظام الصهيوني العدواني" سيادة لبنان وسلامة أراضيه.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ما قامت به إسرائيل باغتيال الشهيد صالح العاروري بأنه نتيجة العجز والهزيمة الفادحة أمام فصائل المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني المقاوم في عملية طوفان الأقصى والصمود البطولي بوجه الآلة الحربية للكيان الصهيوني المعتدي على غزة خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة.