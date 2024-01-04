مجددا رفضه مطالب بايدن... سموتريتش: طالما كنت في منصبي لن أنقل شيكلا واحدا للسلطة الفلسطينية

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر سموتريتش تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، صباح اليوم الخميس، أكد من خلالها أنه طالما بقي في منصبه فلن ينقل شيكلًا واحدًا للسلطة الفلسطينية.

وأعرب وزير المال الإسرائيلي عن تقديره لدعم الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس بايدن لبلاده، ولكنه قال: "لن أقوم بتحويل شيكل واحد إلى السلطة الفلسطينية يذهب إلى عائلات الإرهابيين والنازيين في غزة".

29 ديسمبر 2023, 09:09 GMT

يشار إلى أن وزير المال الإسرائيلي قد أعلن، الجمعة الماضية، رفضه طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية. وقال سموتريتش عبر حسابه الرسمي في موقع "إكس": "لدينا الكثير من الاحترام للولايات المتحدة... أفضل حليف لنا في العالم... وللرئيس بايدن، وهو صديق حقيقي لإسرائيل".

وأضاف الوزير الإسرئيلي: "لكننا لن نضع مصيرنا أبدا في أيدي الأجانب".

وتابع: "طالما أنني وزير المال، فلن يذهب شيكل واحد إلى الإرهابيين النازيين في غزة"، حسب قوله.

وكان الرئيس بايدن قد أجرى اتصالاً هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وطالبه من خلاله بالإفراج الفوري عن الضرائب الفلسطينية التي قررت تل أبيب تجميدها، وذلك في مكالمة وصفت بـ"الصعبة".

وأفادت تقارير نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن بايدن يشعر بإحباط متزايد من قرار إسرائيل حجب أموال الضرائب في أعقاب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، ودفع نتنياهو إلى حل المشكلة.

يشار إلى أن إسرائيل تقوم بجمع عائدات الضرائب الشهرية، وتحوّل هذه الأموال إلى السلطة الفلسطينية، لكنها امتنعت بشكل متزايد عن بعض الأموال بسبب قضايا مختلفة، وعلى رأسها دفع الرواتب لمن تقول إنه "للمدانين بالإرهاب وعائلات الإرهابيين المقتولين". وزعمت إسرائيل أن الأموال يمكن أن تصل إلى "حماس" بينما هي في حالة حرب معها.