إعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف منطقة جنوبي لبنان قرب موقع للجيش اللبناني

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح موقع "ليبانون فايلز" أن الطائرات الإسرائيلية أغارت على الطرف الشرقي لحديقة مارون الراس على مقربة من نقطة الجيش اللبناني ملقية صاروخين من نوع "جو-أرض"، ثم أعقب ذلك غارة أخرى على محلة عقبة صلحا على أطراف مدينة بنت جبيل.

وأشار الموقع إلى أن "حالة الهدوء الحذر تخيم على القطاع الشرقي للبنان​، بدءا من المنطقة الحدودية الجنوبية مع إسرائيل في سهل المجيدية- الغجر- خراج ​بلدة الماري​ حتى ​مزارع شبعا​، مرورا براشيا الفخار​، ​كفر شوبا والهباريّة وكفر حمام ومرتفعات شبعا، بعد ليلة شهدت قصفا مدفعيا وصاروخيا متبادلا بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، طاول المناطق المحررة في ​العرقوب​ والمواقع الإسرائيلية داخل المزارع".

أمس, 16:44 GMT

من جانبه، نشر "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، تسجيلا مصورا لاستهداف تجهيزات تجسس وجمع حربي في عدد من المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية.

وقال "حزب الله" في بيان: "استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:00 من صباح يوم الخميس 4-1-2024 تموضعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في شتولا بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".

وتوضح المشاهد لحظة استهداف عناصر"حزب الله" اللبناني، موقع التجسس الإسرائيلي وتحقيق إصابات مباشرة في أبراج الاتصالات، وأعلن "حزب الله" اللبناني استهداف 11 موقعًا للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.

25 أكتوبر 2023, 07:03 GMT

كما أعلن "حزب الله"، في وقت متأخر أمس، مقتل 4 عناصر من مقاتليه في جنوب لبنان جراء غارات إسرائيلية، فيما أفادت مصادر ميدانية من جنوب لبنان لـ "الخليج 365" بأن "الجيش الإسرائيلي استهدف بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدة الضهيرة وأطراف بلدة الناقورة، ونفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارتين على بلدة مارون الراس، وغارة لطيران الجيش الإسرائيلي استهدفت منزلاً في بلدة مركبا في جنوب لبنان ما أدى إلى سقوط 3 مواطنين".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن نحو 22 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين.