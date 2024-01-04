إعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف منطقة جنوبي لبنان قرب موقع للجيش اللبناني

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وأشار الموقع إلى أن "حالة الهدوء الحذر تخيم على القطاع الشرقي للبنان، بدءا من المنطقة الحدودية الجنوبية مع إسرائيل في سهل المجيدية- الغجر- خراج بلدة الماري حتى مزارع شبعا، مرورا براشيا الفخار، كفر شوبا والهباريّة وكفر حمام ومرتفعات شبعا، بعد ليلة شهدت قصفا مدفعيا وصاروخيا متبادلا بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، طاول المناطق المحررة في العرقوب والمواقع الإسرائيلية داخل المزارع".
أمس, 16:44 GMT
من جانبه، نشر "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، تسجيلا مصورا لاستهداف تجهيزات تجسس وجمع حربي في عدد من المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية.
وقال "حزب الله" في بيان: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:00 من صباح يوم الخميس 4-1-2024 تموضعًا لجنود العدو الإسرائيلي في شتولا بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".
25 أكتوبر 2023, 07:03 GMT
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن نحو 22 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين.