الخليج اليوم .. بالقهوة والتمور.. استقبال 250 معتمراً من ضيوف خادم الحرمين

الرياض - كتب موسى القحطاني - بالقهوة السعودية وأصناف التمور والورود، تم استقبال الدفعة الأولى من المعتمرين المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذين صدر أمر الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافتهم ضمن برنامج العمرة والزيارة، والذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وقد بدأت المجموعة الأولى بالتوافد على المدينة المنورة، أمس الخميس، وتضم الدفعة الأولى من الضيوف 250 معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة من 14 دولة من شرق آسيا وهي: ماليزيا، والفلبين، وإندونيسيا، وتايوان، وميانمار، وفيتنام، ولاوس، وهونغ كونغ، واليابان، وبروناي، وتايلاند، وكوريا الجنوبية، وكمبوديا، ومنغوليا.

ضيوف خادم الحرمين الشريفين ....

وكان في استقبال الضيوف لدى وصولهم مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، عدد من مسؤولي البرنامج، حيث أنهوا إجراءات وصول الضيوف في يسر، ثم استقل الضيوف الحافلات إلى مقر إقامتهم في فندق دار الحرمين بجوار الحرم النبوي الشريف.

كما أعدت الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، برنامجاً تشارك به جميع اللجان العاملة لتمكين الضيوف من زيارة الحرم النبوي الشريف ومسجد قباء والمواقع التاريخية في المدينة قبل الانتقال لمكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.

ضيوف خادم الحرمين الشريفين ..

يذكر أن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صدرت يوم الأربعاء الماضي على استضافة 1000 معتمر من جميع دول العالم خلال هذا العام 2024م، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.