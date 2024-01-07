شكرا لقرائتكم خبر عن وصول وزير الخارجية الأمريكى إلى الأردن ضمن جولته الشرق أوسطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، اليوم الأحد، إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك ضمن جولته الشرق أوسطية والتى بدأها بزيارة تركيا أمس.

وذكرت قناة " الحرة " الأمريكية ، أن وزير الخارجية الأمريكي من المقرر أن يزور خلال جولته كلا من قطر والإمارات والسعودية والضفة الغربية وإسرائيل الذي يركز خلالها على منع اتساع رقعة الصراع.

وبحث وزير الخارجية الأمريكى، أنتوني بلينكن، مع الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، الصراع فى قطاع غزة، وشدد على ضرورة بذل الجهود لمنع توسع الصراع وتأمين إطلاق سراح المحتجزين.

وحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن بلينكن شدد مع أردوغان - في اسطنبول - على أهمية تعزيز إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين وتقليل الضحايا من المدنيين والعمل على إقرار سلام شامل ودائم؛ "يضمن أمن إسرائيل والتقدم نحو إقامة دولة فلسطينية"، حسب البيان الأمريكي.

وأوضح البيان أن بلينكن وأردوغان ناقشا - كذلك - أولويات الأمن الأوروبي، بما في ذلك "الدفاع عن سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، واستكمال انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلنطي، إلى جانب تعزيز التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وتركيا".

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