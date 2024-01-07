شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: 6 شهداء بقصف لطائرة مسيرة إسرائيلية فى "جنين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، استشهاد 6 فلسطينيين بقصف إسرائيلى جنوب مدينة جنين الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن 6 مواطنين استشهدوا جراء قصف مسيرة إسرائيلية تجمعا للمواطنين قرب دوار الشهداء جنوب جنين.

والشهداء هم: الأشقاء هزاع ناجح حسن درويش عصعوص (27 عاما)، ورامي (22 عاما)، وأحمد (24 عاما)، وعلاء (29 عاما)، ورزق الله نبيل عصعوص (18 عاما)، ومحمد ياسر موسى عصعوص (25 عاما)، إضافة لإصابة شاب آخر بجروح خطيرة، وجميعهم من قرية مثلث الشهداء جنوب مدينة جنين.

وكانت قوات من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين الليلة الماضية، ودارت مواجهات مع الشبان في عدد من المناطق في المدينة.

وقال مدير مستشفى جنين وسام بكر: "وصل المستشفى 6 شهداء، بعضهم وصل أشلاء جراء قصف إسرائيلي استهدفهم في قرية مثلث الشهداء".

وأكد شهود عيان أن الشهداء الستة كانوا جالسين على حافة الرصيف، ولم يكن في المنطقة أي مظهر من المواجهات، وتم إعدامهم بدم بارد بقصف من مسيرة إسرائيلية، وأضافوا أن أجساد الشهداء كانت متناثرة، وكان من الصعب التعرف عليهم مباشرة.