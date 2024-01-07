شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفى جنين: 3 مستشفيات فقط فى المدينة تستطيع التعامل مع المصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور وسام بكر مدير مستشفى جنين، إن هناك 3 مستشفيات فقط في المدينة تستطيع التعامل مع المصابين، مشيرا إلى أن معظم الإصابات التي تصل إلينا ناتجة عن استخدام الاحتلال الإسرائيلي أسلحة نارية.

وقال مدير مستشفى جنين، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية: نحتاج إلى العديد من الكوادر بالجراحات التخصصية في الصدر والأعصاب والأوعية الدموية، مضيفا:" صعوبات كبيرة في نقل المصابين جراء تهديدات الاحتلال وإطلاقه النار على سيارات الإسعاف".