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مدير مستشفى جنين: 3 مستشفيات فقط فى المدينة تستطيع التعامل مع المصابين

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور وسام بكر مدير مستشفى جنين، إن هناك 3 مستشفيات فقط في المدينة تستطيع التعامل مع المصابين، مشيرا إلى أن معظم الإصابات التي تصل إلينا ناتجة عن استخدام الاحتلال الإسرائيلي أسلحة نارية.

وقال مدير مستشفى جنين، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية: نحتاج إلى العديد من الكوادر بالجراحات التخصصية في الصدر والأعصاب والأوعية الدموية، مضيفا:" صعوبات كبيرة في نقل المصابين جراء تهديدات الاحتلال وإطلاقه النار على سيارات الإسعاف".

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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