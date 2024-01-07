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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

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القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المُستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى. 

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية. 
ومنعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين من الدخول، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين. 

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين فى محاولة من الاحتلال لتقسميه زمانيًا ومكانيًا كما هو الحال في المسجد "الإبراهيمي" في مدينة الخليل. 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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