شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يتوجه إلى رواندا فى زيارة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، اليوم الأحد، فى زيارة رسمية إلى رواندا، يلتقى خلالها رئيس رواندا بول كاغامى.

ويتناول جدول أعمال الزيارة، طبقا لبيان الديوان الملكي، العلاقات الثنائية وآليات توسيع التعاون في مختلف المجالات. كما يتناول الأوضاع بالمنطقة وما يشهده قطاع غزة من تطورات خطيرة. وأدى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد اليمين الدستورية نائبا للملك، بحضور هيئة الوزارة.

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