شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية المغربية تنقذ 43 شخصا أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير مشروعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنقذت وحدة تابعة للبحرية الملكية المغربية، الاثنين، على بُعد حوالي 33 كيلومترًا غرب مدينة الداخلة جنوب المغرب، قاربًا يقل على متنه 43 شخصًا، أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير مشروعة عبر الدروب والمسالك البحربية، وهم ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم أربعة نساء وثلاثة قاصرين.

وأوضح بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم كانوا يعتزمون التوجه نحو جزر الكناري، مضيفا أنهم تلقوا الإسعافات الضرورية قبل نقلهم إلى ميناء الداخلة المغربي وتسليمهم لسلطات الأمن المغربي المختصة، بهدف القيام بالإجراءات الإدارية الجاري العمل بها.

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