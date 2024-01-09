ليبيا.. رئيس الأعلى للدولة يرفض تشريعات مجلس النواب التي لا يتشاور معه فيها

دبي - محمود عبدالرازق - ولفت تكالة إلى أن على الحكومة والأجهزة والمؤسسات العاملة في الدولة، والمؤسسات الإقليمية والدولية، عدم الاعتداد بأي تشريعات تصدر عن مجلس النواب، ما لم يصدر عن المجلس الأعلى للدولة ما يفيد استيفائها لشروط صحة إصدارها.

كان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أكد الأربعاء الماضي، رفضه التام لما اتخذته المؤسسة الوطنية للنفط من خطوات بشأن تطوير أحد الحقول، رغم اعتراض وزارة النفط والغاز.

أمس, 13:49 GMT

وشدد المجلس على رفضه لخطوة المؤسسة الوطنية للنفط والتي قضت بإجراء مفاوضات مباشرة مع مجموعة من الشركات منها "أدنوك" الإماراتية و"توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية، بهدف تطوير الحقل (م.ن.7) الواقع في الحمادة الحمراء، رغم اعتراض وزارة النفط والغاز على ذلك.