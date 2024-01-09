الحج والعمرة السعودية: عدد المعتمرين بلغ 13.55 مليون معتمر في 2023

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية الاثنين، أن عدد المعتمرين خلال 2023 وصل إلى رقم قياسي تاريخي بلغ 13.55 مليون معتمر.

وأوضحت الوزارة أنه "بفضل التسهيلات غير المسبوقة، وتكامل الجهود بين كل الجهات ذات العلاقة، أعداد المعتمرين من خارج المملكة تسجّل ارتفاع تاريخي ورقم قياسي لهذا الموسم، حسب إحصائيات وزارة الحج والعمرة".

هذا وقال وزير الحج والعمرة توفيق بن فوزان الربيعة، في كلمته بمعرض ومؤتمر خدمات الحج والعمرة لعام 2024 في نسخته الثالثة: "أكبر عدد للمعتمرين من خارج المملكة كان في عام 2019 يقدر بـ 8 ملايين و550 ألف وفي هذا العام ارتفع العدد إلى 13 مليونا و550 ألف معتمر بفضل التسهيلات المقدمة، وهو أكبر ارتفاع في تاريخ المعتمرين من خارج المملكة حيث يقدر عدد الزيادة بـ 5 ملايين معتمر بنسبة زيادة 58%".