شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تؤكد ضرورة التحرك العاجل للأمم المتحدة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري بسام صباغ ضرورة تحرك الأمم المتحدة العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الجولان المحتل، ووضع حد للاعتداءات المتكررة على سيادة سوريا واستهدافها البنى التحتية والمرافق الحيوية، مشددا على على أهمية أن تتضمن تقارير وإحاطات بعثة حفظ السلام رصداً دقيقاً لهذه الاعتداءات والانتهاكات.

وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا، أن ذلك جاء خلال استقبال صباغ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون عمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا، يرافقه اللواء نيرمال ثابا قائد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "الأندوف" والوفد المرافق، حيث تم مناقشة ما تقوم به “الأندوف” في منطقة الفصل، والتسهيلات التي تقدمها الحكومة السورية من أجل وفاء القوة بولايتها بموجب قرار مجلس الأمن ذي الصلة.

من جانبه عرض وكيل الأمين العام أهداف الزيارة المتمثلة بالاطلاع على عمل قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "الأندوف"، وزيارة مواقعها، إضافة إلى إجراء لقاءات مع المسؤولين السوريين المعنيين، مشيراً أيضاً إلى الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتلافي أي تصعيد في المنطقة، معربا عن شكره وتقديره للتسهيلات التي تقدمها الحكومة السورية لعمل القوة.