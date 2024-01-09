شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع "مسام" ينتزع 725 لغمًا فى اليمن خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، من انتزاع 725 لغمًا في مختلف مناطق اليمن منها لغمان مضادان للأفراد، و126 لغمًا مضادًا للدبابات، و596 ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة، وذلك خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن فريق فريق (مسام) انتزع 172 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، و3 ذخائر غير منفجرة في مديرية هجر بمحافظة الضالع، و7 ذخائر غير منفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

كما استطاع الفريق بمحافظة مأرب نزع 3 ذخائر غير منفجرة بمديرية الوادي، و120 لغما مضادا للدبابات و350 ذخيرة غير منفجرة بمديرية مأرب، وبمحافظة شبوة تم نزع لغم واحد مضاد للأفراد وعبوة ناسفة واحدة بمديرية عين، ونزع 5 ألغام مضادة للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية عسيلان.

وبمحافظة تعز تم نزع 25 ذخيرة غير منفجرة بمديرية باب المندب، ونزع 24 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ولغما واحدا مضادا للأفراد بمديرية صبر، ولغما واحدا مضادا للدبابات و10 ذخائر غير منفجرة بمديرية ذباب، وبذلك يصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية المشروع حتى الآن 427 ألفًا و534 لغما.