شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية إسرائيل يقر بمسؤولية حكومته عن اغتيال وسام الطويل القيادي بحزب الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس مسؤولية إسرائيل عن اغتيال وسام الطويل القيادي العسكري بكتيبة "الرضون" التابعة لـ"حزب الله" في لبنان أمس الاثنين.

جاء ذلك خلال مقابلة مع القناة الـ14 الإسرائيلية، رغم أن إسرائيل لم تُعلق رسميًا على عملية الاغتيال.



كان وسام الطويل القيادي البارز في كتيبة "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" قد تم اغتياله، في قصف إسرائيلي استهدف سيارته في جنوب لبنان، في وقت يثير التصعيد عند الحدود بين لبنان وإسرائيل الخوف من توسع نطاق الحرب الدائرة في قطاع غزة.