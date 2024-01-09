شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد البحرينى ييبحث هاتفياً مع رئيس الوزراء الكويتى تعزيز التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، أطر تعزيز وتنمية التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، بما يحقق التقدم والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن ولي العهد البحريني أعرب، خلال الاتصال، عن تهانيه لرئيس مجلس الوزراء الكويتي بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، متمنياً له التوفيق والسداد لتحقيق كل ما من شأنه الخير والنماء لدولة الكويت وشعبها.

