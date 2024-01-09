شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة فلسطين بجنوب أفريقيا: دعوى بريتوريا ضد الاحتلال تشمل جميع جرائم الإبادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت حنان جرار سفيرة فلسطين في جنوب أفريقيا، خطوة بريتوريا غير المسبوقة في رفع دعوى ضد جرائم الاحـتلال بقطاع غزة أمام محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن الوثيقة التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، تتناول توافر النية لدى إسرائيل لارتكاب مجازر جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

أضافت في لقاء مع "القاهرة الإخبارية"، دعوى بريتوريا ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية تشمل جميع جرائم الإبادة بشتى أنواعها، ومؤكدة أن تصريحات حكومة الاحـتلال المتطرفة تشكل أركانا أساسية لإثبات نية الاحتلال في ارتكاب جرائمه بقطاع غزة .