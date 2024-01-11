الخليج اليوم .. رياضي سعودي شهير يشتري لوحة سيارة مميزة بأكثر من 2.6 مليون دولار ويثير جدلا في مواقع التواصل

الرياض - كتب موسى القحطاني -

اشترى سائق الراليات ورجل الأعمال السعودي يزيد الراجحي، لوحة سيارة مميزة في مزاد اللوحات الإلكتروني "أبشر"، بأكثر من 10 ملايين ريال سعودي (نحو 2.6 مليون دولار)، ما أثار جدلا.

وكسب "الراجحي" لوحة السيارة في مزاد المرور، بمبلغ أعلى مزايدة بقيمة تتجاوز 10 مليون ريال، حيث كتب الإعلامي محمد الدريم في حسابه على منصة "إكس": "صاحب الإنجازات والبطل العالمي، يزيد بن محمد الراجحي، يشتري لوحة " ي 1"، بقيمة تتجاوز الـ10 مليون ريال سعودي (نحو 2.6 مليون دولار)".

وتفاعل رواد منصة "إكس" مع هذه التغريدة، حيث هنأ العديد منهم الراجحي على شرائه هذه اللوحة، وقال أحدهم: "ماشاء الله ، الله يباركله"، في حين رأى البعض أن هذا الأمر غير محبب ومبالغ فيه ويعد إسرافاً.