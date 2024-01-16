رئيس الوزراء القطري: التصعيد في البحر الأحمر هو الأخطر لأنه يؤثر على التجارة الدولية

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال رئيس الوزراء القطري، في كلمة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "رأينا التصعيد في جنوب لبنان وسوريا والعراق والآن في البحر الأحمر، والتصعيد في البحر الأحمر هو الأخطر في المنطقة، فلا يؤثر فقط على المنطقة بل على التجارة الدولية".
وأضاف: "نحن الآن قلقون من التصعيد ونرى أن هناك ردود فعل من الأمريكيين والبريطانيين من أجل عدم عرقلة التجارة الدولية، لكن ذلك يزيد مخاطر التصعيد الإضافي ونحن دائما نفضل الدبلوماسية على الحل العسكري".
وأشار إلى أن "الطرق البديلة للبحر الأحمر أقل كفاءة وأي حلول لا تعالج الحرب بغزة مؤقتة".
وأكد سريع "الاستمرار في العمليات العسكرية وفرض قرار منعِ الملاحة الإسرائيلية في البحرين العربي والأحمر حتى يتوقف العدوان على غزة"، مضيفًا أن "الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة وأي اعتداء جديد لن يبقى دون عقاب".
وذكرت الوكالة أن "شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري" أعلنت أن ناقلة بضائع مملوكة للولايات المتحدة الأمريكية وترفع علم جزر مارشال أصيبت بصاروخ قرب مدينة عدن اليمنية".
وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.