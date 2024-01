شكرا لقرائتكم خبر عن من 3 شخصيات.. لجنة إفريقية لتسوية أزمة السودان والان نبدء بالتفاصيل

جهود اللجنة لتسوية الأزمة

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي، تعيين لجنة رفيعة المستوى من 3 شخصيات إفريقية للعمل على تسوية الصراع الدائر في السودان.وقال بيان المفوضية أمس الأربعاء، إن أعضاء اللجنة سيعملون مع جميع الأطراف المعنية بأزمة السودان، من أجل ضمان وجود عملية شاملة لاستعادة السلام والاستقرار في البلاد.وأضاف أن اللجنة المشكّلة لتسوية الأزمة ستعمل مع جميع الأطراف المعنية بأزمة السودان، بما في ذلك القوى المدنية والأطراف المسلحة المتقاتلة، والفاعلين في المنطقة والعالم، بما في ذلك منظمة الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.