تظاهرة "نسائية" في تل أبيب للمطالبة بإعادة المحتجزين لدى "حماس"... فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أنه بالتزامن مع تظاهرة نسائية أخرى في مدينة القدس، فإن المئات من النسوة الإسرائيليات خرجن في مظاهرة بمدينة تل أبيب للمطالبة بإعادة المحتجزين من غزة، ومن بينهم أسر وعائلات وذوو محتجزين إسرائيليين لدى "حماس".
ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، لقطات فيديو لغانتس، خلال مشاركته إحدى الجنازات، وقد تهجم عليه ذوو جندي إسرائيلي قُتل خلال الحرب على غزة.
وأوضحت الإذاعة، على موقعها الإلكتروني، أن شقيق الرقيب المجند آدم بيسموت، والذي قتل خلال الحرب على غزة، قد هاجم غانتس خلال مشاركته للجنازة، وقال له: "أخي لم يمت مجانا أو هباء"، وجرت الجنازة في مستوطنة كارني شمرون في الضفة الغربية.
وخلال الساعات الأخيرة، تداولت وسائل إعلام إسرائيلية أخبارا عن قرب التوصل إلى صفقة لإعادة 136 محتجزا في قطاع غزة، مقابل وقف إطلاق النار لمدة شهرين وإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 25 ألف قتيل وأكثر من 63 ألف مصاب.