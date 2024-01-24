تظاهرة "نسائية" في تل أبيب للمطالبة بإعادة المحتجزين لدى "حماس"... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أنه بالتزامن مع تظاهرة نسائية أخرى في مدينة القدس، فإن المئات من النسوة الإسرائيليات خرجن في مظاهرة بمدينة تل أبيب للمطالبة بإعادة المحتجزين من غزة، ومن بينهم أسر وعائلات وذوو محتجزين إسرائيليين لدى "حماس".

ونقلت القناة عبر موقعها الإلكتروني عن إحدى الأسر التي لديها رهينة لدى حركة حماس في غزة، ضرورة التظاهر بدعوى أن "الصوت" أو التظاهر مهم بهدف المطالبة بإعادة هؤلاء الرهائن، بحسب قولهم.

وفي السياق ذاته، هاجمت أسرة جندي إسرائيلي قتيل، اليوم الأربعاء، بنيي غانتس، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي على غزة (كابينيت الحرب) أثناء جنازة الجندي.

ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، لقطات فيديو لغانتس، خلال مشاركته إحدى الجنازات، وقد تهجم عليه ذوو جندي إسرائيلي قُتل خلال الحرب على غزة.

وأوضحت الإذاعة، على موقعها الإلكتروني، أن شقيق الرقيب المجند آدم بيسموت، والذي قتل خلال الحرب على غزة، قد هاجم غانتس خلال مشاركته للجنازة، وقال له: "أخي لم يمت مجانا أو هباء"، وجرت الجنازة في مستوطنة كارني شمرون في الضفة الغربية.

وخلال الساعات الأخيرة، تداولت وسائل إعلام إسرائيلية أخبارا عن قرب التوصل إلى صفقة لإعادة 136 محتجزا في قطاع غزة، مقابل وقف إطلاق النار لمدة شهرين وإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 25 ألف قتيل وأكثر من 63 ألف مصاب.