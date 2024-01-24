الإذاعة الإسرائيلية: إذا سقطت خان يونس اقترب الجيش من تفكيك القوة العسكرية لـ"حماس"

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أنه "في حال افتقاد يحيى السنوار(رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة)، لمدينة خان يونس، خلال الأيام القليلة المقبلة، فإن الجيش الإسرائيلي سيصبح قريبا تفكيك القوة العسكرية للحركة".
وأوضحت الإذاعة، على موقعها الإلكتروني، أن "حركة حماس قوة منظمة وفي حال افتقادها مدينة خان يونس فإنه سيتم تفكيك القدرة العسكرية المنظمة للحركة الفلسطينية"، معربة عن أملها في حدوث ذلك خلال الأيام المقبلة.
وكان التسريب من اجتماع عقده سموتريتش في مكتب حزب "الصهيونية الدينية" برئاسته في الكنيست، وقال الوزير الإسرائيلي: "لا أستطيع أن أعدكم بأنني سأعيد جميع المختطفين أحياء إلى بيوتهم".
وأضاف: "لا أعرف كيف أتعهد بذلك، لا أعرف كيف ألتزم، أن أنظر إلى أي شخص وأخبره أنني سأعيد ابنك حيًا".
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 25 ألف قتيل وأكثر من 63 ألف مصاب.