الخليج اليوم .. بن سلمان يطلق الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية وتطلعات لتحقيق الريادة الدولية بحلول 2040

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أطلق ولي عهد السعودية محمد بن سلمان الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، وتتطلع المملكة عبرها لتحقيق الريادة في "التقنية الحيوية" على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول 2030.

وترتكز الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية على 4 توجهات استراتيجية أولها اللقاحات بهدف توطين

صناعة اللقاحات وتصديرها وقيادة الابتكار فيها.

بالإضافة إلى التصنيع الحيوي والتوطين لزيادة استهلاك الأدوية الحيوية وتوطينها وتصديرها. وكذلك الجينوم بهدف الريادة في أبحاث علم الجينوم والعلاج الجيني، وأخيرا تحسين زراعة النباتات لتعزيز الاكتفاء الذاتي وقيادة الابتكار في مجال البذور المحسّنة.

كما تتطلع المملكة العربية السعودية من خلال هذه الاستراتيجية الوطنية إلى تحقيق الريادة في هذا القطاع على المستوى الدولي بحلول عام 2040.

يشار إلى أن هذه الاستراتيجية تستهدف في العام ذاته أن يسهم القطاع بنسبة 3% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بإجمالي أثر كلي يبلغ 130 مليار ريال، بالإضافة إلى توفير آلاف الفرص والوظائف النوعية.