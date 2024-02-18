وفد إسرائيلي يطير إلى قطر لبحث ملف تبادل الرهائن مع "حماس"

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دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بأن وفدا إسرائيليا رفيع المستوى في طريقه إلى العاصمة القطرية، الدوحة، في مهمة جديدة للبحث عن صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.
وأوضحت الصحيفة أن الوفد يضم مستشار الأمن القومي، تساحي هنغابي، ورئيس جهاز الموساد، ديفيد بارنياع، ومعهما مجموعة من رجال الأمن الإسرائيليين الخاصين بملف المحتجزين.
أمس, 18:38 GMT
وفي السياق نفسه، تظاهر الآلاف من الإسرائيليين، أمس السبت، في مدينتي تل أبيب والقدس للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين لدى حركة "حماس" وإجراء انتخابات برلمانية فورية.
وأفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية بأن الآلاف من الإسرائيليين خرجوا في مدينتي تل أبيب والقدس للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة، وكذلك للإسراع بإجراء انتخابات برلمانية للكنيست بأسرع وقت.
حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.