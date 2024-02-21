شكرا لقرائتكم خبر عن شهيد واعتقالات ودمار كبير فى البنية التحتية خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد شاب فلسطينى خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى، مدينة جنين ومخيمها، فى وقت متأخر من الليلة الماضية وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها من شارعي الناصرة وحيفا، عقب محاصرة قوة إسرائيلية خاصة "مستعربون" لمنزلين في المخيم؛ ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، أصيب خلالها ثلاثة مواطنين، وصفت جروح أحدهم بالخطيرة.

وشرعت قوات الاحتلال بتدمير البنية التحتية في مدينة جنين ومخيمها، ودمرت ممتلكات وأحرقت ودمرت عددا من السيارات.

وقصفت قوات الاحتلال بصاروخ منزلا في حي السمران بالمخيم، وأخضعت عشرات الشبان لتحقيق ميداني.

وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة للمنازل في المخيم، واعتقلت ثمانية مواطنين أشخاص.