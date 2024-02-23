شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة التونسية تدعو إلى تعزيز الاستثمار السعودى فى بلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية كلثوم بن رجب، الخميس، إلى تعزيز الاستثمار السعودي في بلادها خاصة في المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية بمدينة بنقردان.

وجاءت تصريحات وزيرة التجارة التونسية خلال استقبالها الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمان المرشد والوفد المرافق له وذلك بحضور سفير المملكة العربية السعودية لدى تونس ..وذلك وفقا لبيان لوزارة التجارة التونسية. وأعربت الوزيرة التونسية عن رغبة بلادها في تطوير التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية من خلال دعوته إلى تقديم الدعم الفني والمالي لتهيئة وتحديث معبر رأس جدير بهدف جعله معبرا متطورا يستجيب لمختلف المعايير الدولية تمهيدا لجعله بوابة أفريقية ومنطلقا لممر تجاري قاري نحو إفريقيا جنوب الصحراء. ومن جهته، أعرب الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية عن استعداد الصندوق لتطوير التعاون مع تونس وانفتاحه على كل المشاريع الاقتصادية والتنموية المقترحة في هذا المجال وخاصة توسيع وتطوير الطريق الرابط بين المنطقة الحرة ومعبر رأس جدير.

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