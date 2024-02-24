شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: هجوم الحوثيين على السفينة "روبيمار" تسبب في أضرار جسيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت القيادة المركزية الأمريكية، الجمعة، تفاصيل تتعلق بالهجوم الذي نفذه الحوثيون على سفينة البضائع "روبيمار".

وقالت القيادة المركزية الأميركية، إن هجوم الحوثيين على "روبيمار" تم في 18 فبراير الجاري، وتسبب في أضرار جسيمة للسفينة.

وأضافت أن الهجوم على السفينة تسبب بتسريب بقعة نفط بطول 29 كيلومترا. وأوضحت القيادة في بيان بشأن السفينة المملوكة للمملكة المتحدة والتي ترفع علم بيليز "السفينة راسية ولكن المياه تتسرب إليها ببطء". وأشارت إلى أن السفينة كانت تنقل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة عندما تعرضت للهجوم. وأسقطت القوات الأميركية ثلاث مسيّرات قرب سفن للشحن التجاري في البحر الأحمر الجمعة، غداة ضربها أربع مسيّرات كانت معدّة للإطلاق في اليمن، وفق ما أعلن الجيش الأميركي.

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