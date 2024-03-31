شكرا لقرائتكم خبر عن تبون: على القوى الرادعة أن تفرض على إسرائيل الامتثال لقرارات مجلس الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت، بأنه يجب على القوى الرادعة أن تفرض على إسرائيل الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وووفقا لقناة سبوتنيك الروسية، قال تبون في لقاءه الدوري مع الإعلام الجزائري المحلي، "يجب على القوى الرادعةالجزائر تعلن إجراء انتخابات رئاسية "مبكرة" أن تفرض على الكيان الصهيوني الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي".



وأضاف أن "قرار مجلس الأمن الدولي إلزامَ "إسرائيل" بوقف إطلاق النار في غزة انتصار للحق قبل أن يكون انتصارا للجزائر أو الوطن العربي وأفريقيا".



وتابع "آن الأوان لتصبح فلسطين عضوا كاملَ الحقوق والعضوية في الأمم المتحدة ولو محتلة، ولن نترك ميدان المعركة حتى تكون فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة".



وأكد في ذات السياق "نناضل من دون كلل أو ملل لقيام دولة فلسطينية مستقلة".

من جهة أخرى، شدد تبون على أنه "لا يوجد عمل مغاربي مشترك لذا قررنا عقد لقاءات مغاربية من دون إقصاء أي طرف والباب مفتوح للجميع".

وأفاد بأنه "اتفقنا مع تونس وليبيا للعمل معا لخلق كيان مغاربي مشترك وليس موجها ضد أي دولة".