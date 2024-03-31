شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى اليمنى يرفض طرح الحوثيين عملة معدنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البنك المركزي اليمني الذي مقره عدن مساء السبت إنه يرفض إعلان جماعة الحوثي إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال.



ووفقا لقناة سكاى نيوز، كان الحوثيون قد أعلنوا إصدار العملة المعدنية، قائلين إن الهدف منها هو مواجهة أزمة سيولة حادة بسبب تلف العملة الورقية المتداولة في مناطق سيطرتها بشمال البلاد.

وقال البنك في بيان إنه يرفض هذا الإجراء الذي وصفه بأنه "تصعيدي خطير وغير قانوني"، مضيفا أنه لا يأخذ بعين الاعتبار بأي شكل من الأشكال مصالح المواطنين، وأن هذه العملة تعد مزورة كونها صادرة من كيان "غير قانوني".

وجدد البنك تحذيره لكل الجهات والمؤسسات والأفراد من تداول أي عملة صادرة من البنك في صنعاء، وقال إنه "يحتفظ بحقه القانوني في اتخاذ الإجراءات القانونية الاحترازية لحماية الأصول المالية للمواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية".