شكرا لقرائتكم خبر عن للعام الثالث على التوالى.. "السعودية" تحصل على جائزة أفضل علامة تجارية فى المملكة من تصنيف "YouGov" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت "السعودية" على جائزة أفضل علامة تجارية في المملكة حسب تصنيف "YouGov" الشركة المتخصصة في الأبحاث التسويقية، للعام الثالث على التوالي، بنتيجة 59.4.

ويستند التصنيف على معايير الجودة والقيمة والرضا بحسب تقييم المستخدمين، إذ نجحت "السعودية" في الحصول على المركز الأول بالتنافس مع المئات من أكبر الشركات والعلامات التجارية.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أكد عصام أخونباي، نائب الرئيس للتسويق، على ما يعكسه هذا الإنجاز من تميز "السعودية" بتقديم عروض تتناسب مع متطلبات الضيوف، ويشرفنا أن نشهد نجاحات "السعودية" عاماً تلو عام.

وأضاف: "يبين هذا التصنيف الثقة التي تحملها العلامة التجارية ل"السعودية" وما حققته من إسهامات في قطاع الطيران والتزامها بتزويد ضيوفها بخدمات عالية الجودة."

ويأتي هذا التصنيف تأكيداً على التزام "السعودية" باستيعاب وتلبية توقعات الضيوف. كما يتماشى أيضاً مع رؤيتها الرامية لتعزيز مكانتها بصفتها أجنحة رؤية السعودية 2030، حيث تربط المسافرين بأكثر من 100 وجهة عبر أنحاء العالم.الخطوط السعودية هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية. تأسست في عام 1945، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط. استثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، والذي يطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 28 وجهة داخلية.

الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م. وقد نالت الخطوط السعودية مؤخرًا جائزة "أفضل شركة طيران عالمية لعام 2024" للعام الثالث على التوالي من APEX. كما ارتقت الخطوط السعودية 11 مرتبة في تصنيف شركات الطيران العالمية لعام 2023 حسب تصنيف Skytrax، وتعد من أفضل عشر شركات طيران في العالم انضباطا في مواعيد رحلاتها وفق تقرير موقع Cirium.