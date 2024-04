شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو إلى تدخل عاجل لعلاج انعدام الأمن الغذائي في السودان والان نبدء بالتفاصيل

معاناة 59% من الأسر الريفية

كشف تقرير مشترك صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية عن أن تفشي انعدام الأمن الغذائي في السودان، يستلزم تدخلات عاجلة وواسعة النطاق لتعزيز المساعدات الغذائية، وتنشيط النظم الزراعية، واستعادة سلاسل التوريد للتخفيف من الأزمة الغذائية ومنع تفاقمها.ودعا التقرير إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان، ووصول المساعدات دون عوائق، إلى جانب زيادة التدخلات في مجال التغذية والصحة والمياه والصرف الصحي.وأشار التقرير المشترك إلى تسارع أزمة الغذاء في السودان، ومعاناة 59% من الأسر الريفية من انعدام الأمن الغذائي، ووصولها إلى أعلى المعدلات في ولايات غرب وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وحذر من حدوث مجاعة في السودان خلال العام الحاليّ 2024، خاصة في ولايتي الخرطوم والجزيرة، وفي إقليمي كردفان ودارفور .