عروض عالمية وتراثية في ثالث أيام مهرجان زيتون الجوف الدولي الـ19

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل مهرجان زيتون الجوف الدولي في نسخته الـ19، تقديم فعالياته المتنوعة بمركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا، وسط إقبال لافت من الزوار والأسر ومحبي عبق التراث ومنتجات الزيتون.

وشهد اليوم الثالث من المهرجان جدولا حافلا بالعروض الفنية والاستعراضية التي تمزج بين الثقافات المحلية والعالمية، حيث انطلقت الفعاليات بعرض البندقية والمسيرة الكرنفالية، تلاها عرض الفلامنكو وعرض الأناضول، بالإضافة إلى عروض الدبكة والعرض الدمشقي وعرض النشاما، التي استقطبت جمهور المهرجان بتقديم لوحات فلكلورية متنوعة.

كما تضمن الجدول مسيرات ترفيهية متكررة تحت مسمى «رولي بولي»، ومسيرة «الزيتون والعالم» التي تعكس البعد الدولي للمهرجان وأهمية منطقة الجوف بوصفها عاصمة لزيت الزيتون.

وعلى هامش العروض المسرحية والميدانية، أتاح المهرجان للزوار فرصة الاستمتاع بفعاليات مستمرة طوال اليوم، شملت ركن الألعاب الالكترونية المخصص للشباب، ومعارض الفن التشكيلي التي جسدت الهوية الثقافية للمنطقة، إلى جانب ما يقدمه «إكسبو الزيتون» من منتجات وطنية ذات جودة عالية.

يذكر أن مهرجان زيتون الجوف الدولي يهدف إلى تعزيز الحراك الاقتصادي في المنطقة، ودعم المزارعين، وتسليط الضوء على المقومات السياحية والاستثمارية التي تحظى بها منطقة الجوف، تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.