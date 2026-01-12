شكرا لقرائتكم خبر 940 ألف طالب وطالبة يستفيدون من برامج التعليم في المسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصلت حلقات المسجد النبوي الشريف خلال 2025م تقديم برامجها التعليمية عن بعد، مستفيدة من التقنيات الحديثة في إيصال تعليم القرآن الكريم، والمتون العلمية، والسنة النبوية إلى طلاب وطالبات من مختلف دول العالم.
وسجلت برامج التعليم عن بعد التحاق أكثر من 940 ألف طالب وطالبة من أنحاء العالم، وبلغ عدد الملتحقين من قارة آسيا أكثر من 500 ألف طالب وطالبة، فيما تجاوز عدد المستفيدين من قارة أفريقيا 400 ألف طالب وطالبة.
وشهدت القارة الأوروبية مشاركة أكثر من 24 ألف طالب وطالبة، بينما بلغ عدد الملتحقين من قارة أمريكا أكثر من 10.7 آلاف طالب وطالبة، إضافة إلى 793 طالبا وطالبة من قارة أستراليا.
وتأتي هذه البرامج امتدادا لجهود حلقات المسجد النبوي الشريف في نشر تعليم القرآن الكريم والسنة النبوية، وتعزيز رسالتها العالمية في خدمة طلاب العلم، إلى جانب ما تحقق من منجزات تعليمية شاملة أسهمت في إيصال العلم الشرعي إلى مئات الآلاف من المستفيدين داخل المملكة وخارجها.
كانت هذه تفاصيل خبر 940 ألف طالب وطالبة يستفيدون من برامج التعليم في المسجد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.