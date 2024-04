شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. منظمات إنسانية تدعو طرفي الحرب إلى تغليب المصلحة الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

دعا الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر اليوم الجمعة، إلى وقف إطلاق النار في السودان والدخول في حوار سياسي، وتغليب المصلحة الوطنية.

وأفاد رئيس بعثة الاتحاد الدولي في السودان فريد عبد القادر، بأن الصراع في السودان أدى إلى نزوح 8.6 مليون شخص إلى داخل وخارج البلاد، إضافة إلى تحطم النسيج المجتمعي والحياة اليومية، وتدمير البنية التحتية ونقص الغذاء وامدادات المياه والكهرباء.



إصلاح الأوضاع

وأوضحت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في جنوب السودان هيلين فيرني، أن جنوب السودان استقبل حتى الآن 635 ألف سوداني، وهو ما يمثل أكثر من 5% من تعداد سكانه.

وأشارت إلى أهمية إصلاح الأوضاع في السودان، واستتباب الأمن وتوفير الغذاء والمياه.