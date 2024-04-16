شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الكويتى ونظيره الأمريكى يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف الصباح، مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، التطورات الإقليمية الراهنة، وما تشهده من تصعيد عسكري يهدد بشكل مباشر الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزيرالدفاع الكويتي من نظيره الأمريكي، ناقشا خلاله العديد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين .. حسبما أفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الكويتية اليوم.



وأكد الشيخ فهد اليوسف، خلال الاتصال، موقف دولة الكويت الرسمي الداعي إلى أهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين من خلال ضمان التزام المجتمع الدولي كافة بما نصت عليه القوانين والمواثيق الدولية وضرورة تكريس النهج الدبلوماسي في تسوية النزاعات.